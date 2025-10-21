Juan Zubillaga: cirugía, compasión y ciencia en movimiento

Su historia es la de un médico que no se conforma con ejecutar procedimientos impecables, sino que insiste en que la cirugía —incluso la más sofisticada, la más robótica, la más avanzada— debe responder a realidades humanas concretas, y sobre todo, debe cerrar brechas, no abrirlas.

Formado inicialmente en contextos comunitarios de alta vulnerabilidad en su natal Venezuela, Zubillaga no tardó en identificar que la medicina tenía el potencial de transformar entornos si se aplicaba con disciplina, pero también con conciencia. Lo que comenzó como servicio en terreno lo llevó con los años a espacios donde se investiga, se innova y se discuten las fronteras de la práctica quirúrgica moderna. En ese tránsito no abandonó sus raíces, sino que convirtió esa experiencia en brújula.

En este 2025, fue seleccionado como ponente en uno de los eventos internacionales más relevantes en cirugía e inteligencia artificial, el foro “Surgical Research and AI for Young Investigators”, donde compartió escenario con investigadores de todo el mundo que estudian cómo integrar la tecnología a la práctica quirúrgica sin perder de vista el impacto social. Ese mismo año, fue admitido en el Intercontinental Training Program de The Robotic Global Surgical Society, una plataforma de formación quirúrgica global que potencia a cirujanos con visión de liderazgo, precisión técnica y compromiso ético.

A la par de ese desarrollo formativo, su actividad como speaker se ha consolidado con presentaciones como la exposición oral de la que fue co autor en Oxford, durante el Sixth IBC World Congress, titulada “The Treasured Triad of Applications of ICG Technology in SADI-S: Common Bile Duct Identification, Duodenal Stump Vascularity & Anastomosis Integrity”, una ponencia técnica que conecta tres aspectos críticos del uso de tecnología ICG en cirugía bariátrica avanzada. Este aporte, firmado junto a colegas de múltiples nacionalidades, refuerza su presencia en la escena internacional como un joven investigador con enfoque colaborativo y pensamiento quirúrgico estratégico.

La actividad académica de Zubillaga no se limita a congresos. Su nombre figura como autor y coautor en diversas publicaciones científicas en proceso de edición, revisión y evaluación, lo que demuestra un ritmo sostenido de producción intelectual. Desde revisiones sobre cirugía de lipoedema hasta innovaciones en procedimientos como el SADI-S robótico y el TACE en carcinoma hepatocelular, sus aportes abarcan desde artículos revisados por pares en revistas indexadas, hasta abstracts visuales y presentaciones técnicas, todos centrados en mejorar resultados quirúrgicos mediante el uso inteligente de tecnología. Su autoría en diversos manuscritos actualmente sometidos a revisión en relevantes revistas científicas, así como congresos como el ICSUS 87th Annual Surgical Update o el South Texas Chapter ACS Annual Meeting 2026, son prueba de que su impacto se está expandiendo rápidamente.

Nada de esto sorprende si se considera el nivel de excelencia que ha demostrado a lo largo de su carrera. Obtuvo el título de médico cirujano con honores cum laude en la Universidad Central de Venezuela, una de las más exigentes de América Latina, y sus resultados en los exámenes USMLE —con puntajes por encima del percentil 90— lo posicionan como un profesional capaz de desempeñarse en entornos clínicos de altísima exigencia, tanto en América Latina como en Estados Unidos.

Pero más allá de la formación y los logros, hay una filosofía que lo mueve. Zubillaga se define primero como cristiano, luego como hijo, hermano y amigo. Es médico, sí, pero también bombero voluntario, caminante de montaña y defensor de una medicina que se escriba con compasión. Afirma que no cree en imposibles, y tras haber vivido de cerca la disparidad sanitaria, sostiene que la medicina debe crear oportunidades, no solo soluciones. Su norte profesional es claro y ambicioso: construir una carrera donde la investigación, la práctica quirúrgica y la equidad en salud estén entrelazadas. Aspira a que lo aprendido en una comunidad aislada sea útil para una sala de operaciones equipada con lo último en robótica, y que la evidencia recogida en contextos rurales pueda guiar decisiones en escenarios clínicos de alta complejidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En un campo donde es común perder de vista al paciente en medio del tecnicismo, Juan Zubillaga encarna una visión quirúrgica que no renuncia ni a la precisión ni a la empatía. Su obsesión, dice, es llegar donde nadie ha llegado, pero lo hace con los pies bien plantados en el suelo, guiado por la certeza de que la innovación real no es la que brilla en los papers, sino la que transforma vidas.