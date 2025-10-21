Investigan demora en nombramientos en la DIAN: van más de mil tutelas

JUSTICIA

La Procuraduría realizó una visita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el fin de verificar el cumplimiento de las convocatorias públicas adelantadas desde 2022 y el uso de las listas de elegibles conformadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil en los nombramientos.

La actuación se originó ante los reclamos y quejas de ciudadanos que, fueron seleccionados en los concursos y a la fecha todavía no han sido nombrados.

Durante la visita, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó información sobre el número de vacantes disponibles, los nombramientos realizados, la aplicación de las listas de elegibles y los motivos de su eventual incumplimiento.

Asimismo, requirió documentación sobre los fallos de tutela y las medidas judiciales relacionadas con los concursos, otorgando un plazo de 48 horas para remitir la información completa.

Finalmente, la Procuraduría requirió a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para que remita un informe detallado sobre el estado actual de las convocatorias, las listas vigentes y las acciones adoptadas frente a las decisiones judiciales en firme.

Lluvia de tutelas contra la DIAN

Esta demora en el nombramiento de los elegibles ha generado un número creciente de acciones judiciales y un potencial riesgo de detrimento patrimonial para la Nación.

Según información preliminar, entre enero y septiembre de 2025 se han presentado 1.593 tutelas por presuntos incumplimientos en los procesos de nombramiento derivados de los concursos de mérito.

El ente de control recordó que la ampliación de la planta de personal de la DIAN incluyó la creación de 10.207 cargos misionales y de apoyo, cuyo cumplimiento y provisión seguirán siendo objeto de vigilancia especial.