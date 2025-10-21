Iniciarán proceso técnico de investigación para determinar las causas de incendio en Bazurto

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena logró controlar y extinguir en su totalidad el incendio que se presentó en el local comercial El Rey de las Promociones, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, sector de Bazurto.

El incendio, que se inició en horas de la mañana, representó un alto nivel de complejidad debido a la gran cantidad de material combustible, la poca ventilación del sitio y la dificultad de acceso a la parte posterior del establecimiento, donde el fuego tuvo mayor intensidad.

En la atención de la emergencia participaron seis máquinas de Bomberos, junto a la mayoría del personal operativo, incluyendo unidades que, aunque se encontraban fuera de turno, acudieron voluntariamente para apoyar las labores.

Durante la operación, se contó con el apoyo de carrotanques de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), así como del Cuerpo de Bomberos del municipio de Turbaco, quienes arribaron con una máquina extintora y unidades de refuerzo.

También hicieron presencia Aguas de Cartagena, Afinia, la Administración Distrital y demás entidades que se articularon en el sitio.

El trabajo conjunto del Distrito de Cartagena permitió coordinar eficazmente las labores de respuesta, con la participación de:

Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Secretaría General, Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD),

Gerencia de Espacio Público y Movilidad,

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Policía Nacional, Cuadrilla del alcalde, Defensa Civil Colombiana, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y CRUED.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED), se atendieron dos personas: un bombero que sufrió una herida menor en la mano. Adicionalmente, un segundo paciente con intoxicación por inhalación de humo, trasladado en ambulancia. Ambos se encuentran recibiendo atención médica en la Clínica Cartagena del Mar y su estado de salud es estable.

Las labores de enfriamiento y remoción de escombros serán completadas en horas de la tarde. Gracias al trabajo en equipo se logró controlar sin afectaciones graves a locales vecinos.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena iniciará el proceso técnico de investigación para determinar las causas del incendio.