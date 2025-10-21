Indemnizaron a 300 víctimas del conflicto armado en Ibagué

Ibagué

En Ibagué se hizo la entrega de 300 cartas de indemnización por un valor superior a los $3 mil millones a víctimas del conflicto armado por parte del Gobierno Nacional.

La entrega se hizo en un trabajo articulado entre la Alcaldía de Ibagué y el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, el proceso hace parte del de la reparación integral que busca restituir derechos y promover la dignificación de quienes han sufrido los impactos de la violencia.

Durante la jornada, el director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero, destacó el propósito del Gobierno Nacional de seguir fortaleciendo los procesos de justicia restaurativa en la Capital Musical.

“Fue una jornada muy emotiva, muchos adultos mayores, muchas personas con discapacidad, muchas lágrimas, porque la gente había perdido la esperanza. La gente creía que se iba a morir y no iba a recibir esa indemnización (…) Estamos llevándole las cartas a las personas que hacen parte de la sentencia judicial”, afirmó el funcionario del Gobierno Nacional.

Por otra parte, la Alcaldía viene trabajando en la entrega de un lote destinado a la construcción de vivienda para víctimas del conflicto armado, además del fortalecimiento de las estrategias de justicia restaurativa y reconstrucción del tejido social en Ibagué.

“Es un paso crucial hacia la dignificación de quienes han sufrido durante más de 15 años. La inversión de 3.000 millones de pesos, provenientes del Gobierno Nacional, refleja el compromiso con la justicia y la reparación”, puntualizó Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué.