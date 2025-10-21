Gobierno reconocerá actividades económicas en reserva El Cocuy sin expandir frontera agropecuaria

El Ministerio de Ambiente anunció la presentación de un proyecto de acto administrativo, que reconoce las actividades económicas tradicionales desarrolladas por las comunidades en la reserva forestal El Cocuy, sin expandir la frontera agropecuaria.

Se trata de una iniciativa que responde a los acuerdos pactados con las comunidades el pasado mes de agosto, buscando promover el ordenamiento ambiental dentro de los territorios.

“Con esta propuesta, reafirmamos algo fundamental, y es que las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua”, señaló la Ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez.

Entre tanto, informan que entre el 24 y 26 de octubre, el Ministerio realizará una mesa técnica en territorio para presentar la propuesta del acto administrativo, resolver inquietudes y fortalecer el diálogo directo con las comunidades campesinas de la región.

“El Ministerio de Ambiente reconoce al campesinado como sujeto de derechos y su permanencia en el territorio, sus saberes, sus prácticas productivas y su voz como esenciales para construir un ordenamiento ambiental justo, sostenible y participativo. En esa ruta estamos cumpliendo los compromisos que asumimos durante la Semana de Movilización Campesina en agosto de 2025″, agregó la Ministra (e).