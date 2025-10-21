Fuerzas Militares en San Andrés en máximo alistamiento por posible ciclón tropical

Ante la alerta emitida por la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, por la presencia de una onda tropical con probabilidad de formación ciclónica en el oriente del mar Caribe, las Fuerzas Militares activaron su máximo nivel de alistamiento en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp), integrado por más de 850 hombres y mujeresde la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, coordina las acciones preventivas para garantizar la seguridad de los habitantes y mitigar los posibles efectos del fenómeno climático.

Según el comunicado especial No. 05, la onda tropical podría generar lluvias dispersas, fuertes vientos e incremento del oleaje, lo que podría afectar las actividades marítimas y aéreas en la zona insular.

Unidades como el Batallón de Infantería de Marina No. 11, la Estación de Guardacostas de San Andrés, el Grupo Aéreo del Caribe y el Componente Ejército se encuentran desplegadas en puntos estratégicos para atender cualquier contingencia.

Las autoridades locales, junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, mantienen activos los planes de contingencia y monitoreo permanente de la evolución de este fenómeno meteorológico.

Medidas preventivas ante un ciclón

Como medida preventiva, se recomienda a los residentes preparar un kit de emergencia con radio, linterna, pilas, agua potable y alimentos no perecederos, y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar la difusión de rumores.

¿Qué es un ciclón?

Un ciclón tropical es una tormenta que se forma sobre aguas cálidas del océano y se caracteriza por fuertes vientos, lluvias intensas y una circulación en espiral alrededor de un centro de baja presión.

Según expertos consultados, este tipo de fenómenos naturales se originan cuando el calor del mar hace que el aire húmedo ascienda, se condense y libere energía.

Según la velocidad del viento, un ciclón puede clasificarse como depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

En el Caribe colombiano, estos sistemas pueden provocar lluvias torrenciales, aumento del oleaje y vientos fuertes, por lo que las autoridades mantienen vigilancia constante para prevenir emergencias en zonas insulares como San Andrés y Providencia.