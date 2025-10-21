En Caldas incrementa la participación de jóvenes en elecciones de Consejos de Juventud

Así avanzan las elecciones de hoy: balance de las entidades // Caracol Radio

Manizales

En Colombia estaban habilitados para votar 11,7 millones de jóvenes (entre 14 y 28 años), sin embargo, solo 1.501.000, es decir, el 12,82%, acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el caso de Caldas, participaron 29.726 jóvenes de los 201.811 habilitados, lo que representa un incremento frente a los 22.506 votos registrados en 2021, es decir, un crecimiento del 4,1%.

Una jornada pacífica y sin novedades

La delegada departamental de la Registraduría en Caldas, Luz Stella Medellín Cañas, destacó el desarrollo pacífico de la jornada y el interés creciente de los jóvenes por participar en los espacios democráticos.

“Damos un parte de mucha tranquilidad. Tuvimos unos comicios exitosos y tranquilos. Lo importante es que muchos jóvenes entre los 14 y 28 años salieron a votar. En Caldas estamos muy satisfechos porque la convocatoria fue buena y aumentó la participación respecto al 2021”, indicó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

La funcionaria también destacó el comportamiento ejemplar de los votantes y la mejora en la calidad del sufragio puesto que los votos nulos se redujeron significativamente.

“En 2021 tuvimos un 34% de votos nulos; esta vez fue solo del 2%. Eso demuestra que los muchachos han tomado conciencia y han aprendido a votar, a elegir y ser elegidos”, indicó.

Votaciones en Manizales

En la capital caldense, la participación también creció de manera significativapuesto que en el año 2021 votaron 8.333 jóvenes, mientras que este año lo hicieron 10.995.

“El último registro se cerró a las 5:47 de la tarde. El preconteo se hizo en tiempo récord y podemos decir que culminamos con mucho éxito este proceso electoral en Caldas”, afirmó la funcionaria de la Registraduría desde Caldas.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, entregó un parte de total tranquilidad frente al desarrollo de la jornada en los municipios, y el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Galló, destacó la asistencia de los jóvenes a las urnas en la capital caldense.

Resultados por municipio en Caldas

De los 29.726 votos en el departamento se distribuyeron en 7.085 para listas independientes, 3.978 para procesos y prácticas organizativas y 17.778 para partidos y movimientos políticos.

Algunos de los resultados más destacados fueron en los municipios según los datos publicados en la página de la Registraduría:

Aguadas:

Partido Político Mira: 309

Partido Político Gente En Movimiento: 180

Partido Político Dignidad & Compromiso: 99

Anserma

Juventud Progresista Anserma: 169

Partido Alianza Verde: 168

Partido Conservador Colombiano: 161

Aranzazu:

Partido Conservador Colombiano: 219

Partido Político Gente En Movimiento: 167

Vanguardia-Aranzazu Joven: 76

Belalcázar:

Partido Político Gente En Movimiento: 134

Partido Centro Democrático: 114

Partido Conservador Colombiano: 58

Chinchiná:

Partido Nuevo Liberalismo: 557

Partido Liberal Colombiano: 281

Partido Político Mira: 186

Jóvenes Lideres Por Chinchiná: 182

Partido Político Gente En Movimiento: 142

Filadelfia

Partido Alianza Verde: 87

Partido Político Gente En Movimiento: 70

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 55

La Dorada:

La Fuerza de las Ideas: 774

Partido Liberal Colombiano: 493

La Revolución del Sentido Común: 411

Fundación Acción Sin Fronteras: 336

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 226

La Merced:

Juntos Somos Cambio: 149

Misión Verde: 19

Manizales:

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 1.287

Partido Liberal Colombiano: 917

Partido Político Mira: 844

Partido Político Gente En Movimiento: 741

Partido Nuevo Liberalismo: 677

Partido Alianza Verde: 637

Partido Conservador Colombiano: 602

Sumando Por Manizales: 527

Manzanares:

Partido Conservador Colombiano: 149

Partido Político Gente En Movimiento: 139

Partido Centro Democrático: 99

Marmato:

Partido Político Dignidad & Compromiso: 83

Partido Político Gente En Movimiento: 46

Construyendo Sueños: 37

Marquetalia:

Juventud Activa: 194

Generación del Sol: 161

Juventud Rural: 131

Partido Nuevo Liberalismo: 87

Jóvenes Independientes: 52

Marulanda:

Partido Nuevo Liberalismo: 47

Trabajamos Por La Gente: 20

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 13

Neira

Partido Político Gente En Movimiento: 234

Partido Centro Democrático: 185

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 77

Norcasia:

Partido Liberal Colombiano: 106

Jóvenes De Ambiente Nodo Caldas: 90

Partido Político Gente En Movimiento: 60

Pácora:

Partido Político Gente En Movimiento: 136

Voces Del Futuro: 55

Junta de Acción Comunal Sector La Bomba: 43

Palestina:

Partido Nuevo Liberalismo: 115

Jóvenes Por Palestina: 47

Partido Alianza Verde: 44

Pensilvania:

Partido Conservador Colombiano: 180

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 163

Partido Político Gente en Movimiento: 126

Riosucio:

Partido Político Gente En Movimiento: 540

Semillas de Liderazgo Juvenil_ 368

Juventud la Montaña: 204

Fuego de Libertad: 157

Partido Liberal Colombiano: 156

Risaralda:

Partido Político Gente En Movimiento: 116

Agrupación Juvenil Independiente: 98

Partido Centro Democrático: 48

Salamina:

Partido Alianza Verde: 199

Partido Liberal Colombiano: 107

Partido Nuevo Liberalismo: 75

Samaná:

Partido Conservador Colombiano: 139

Agrupación Juvenil Independiente Samaná: 135

Partido Político Gente En Movimiento: 114

Altavoz Juvenil: 110

Asociación de Jóvenes Rurales Victimas Del Conflicto Armado: 102

San José:

Partido Político Gente En Movimiento: 104

Partido Conservador Colombiano: 79

Juventud Con Voz: 5

Supía:

Agrupación Juvenil Independiente Por Supía: 221

Partido Político Gente En Movimiento: 145

Partido Centro Democrático: 72

Partido Conservador Colombiano: 65

Partido Liberal Colombiano: 29

Victoria:

Agrupación Juvenil Independiente Por Supia: 221

Partido Político Gente En Movimiento: 145

Partido Centro Democrático: 72

Partido Conservador Colombiano: 65

Partido Liberal Colombiano: 29

Villamaría

Partido Conservador Colombiano: 268

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 226

Jóvenes X Villamaría: 200

Partido Liberal Colombiano: 190

Campamentos Juveniles T: 157

Viterbo: