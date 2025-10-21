En Caldas incrementa la participación de jóvenes en elecciones de Consejos de Juventud
Aunque la asistencia sigue siendo baja a nivel nacional, el departamento registró un aumento del 4,1% frente a los comicios de 2021.
Manizales
En Colombia estaban habilitados para votar 11,7 millones de jóvenes (entre 14 y 28 años), sin embargo, solo 1.501.000, es decir, el 12,82%, acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el caso de Caldas, participaron 29.726 jóvenes de los 201.811 habilitados, lo que representa un incremento frente a los 22.506 votos registrados en 2021, es decir, un crecimiento del 4,1%.
Una jornada pacífica y sin novedades
La delegada departamental de la Registraduría en Caldas, Luz Stella Medellín Cañas, destacó el desarrollo pacífico de la jornada y el interés creciente de los jóvenes por participar en los espacios democráticos.
“Damos un parte de mucha tranquilidad. Tuvimos unos comicios exitosos y tranquilos. Lo importante es que muchos jóvenes entre los 14 y 28 años salieron a votar. En Caldas estamos muy satisfechos porque la convocatoria fue buena y aumentó la participación respecto al 2021”, indicó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.
La funcionaria también destacó el comportamiento ejemplar de los votantes y la mejora en la calidad del sufragio puesto que los votos nulos se redujeron significativamente.
“En 2021 tuvimos un 34% de votos nulos; esta vez fue solo del 2%. Eso demuestra que los muchachos han tomado conciencia y han aprendido a votar, a elegir y ser elegidos”, indicó.
Votaciones en Manizales
En la capital caldense, la participación también creció de manera significativapuesto que en el año 2021 votaron 8.333 jóvenes, mientras que este año lo hicieron 10.995.
“El último registro se cerró a las 5:47 de la tarde. El preconteo se hizo en tiempo récord y podemos decir que culminamos con mucho éxito este proceso electoral en Caldas”, afirmó la funcionaria de la Registraduría desde Caldas.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, entregó un parte de total tranquilidad frente al desarrollo de la jornada en los municipios, y el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Galló, destacó la asistencia de los jóvenes a las urnas en la capital caldense.
Resultados por municipio en Caldas
De los 29.726 votos en el departamento se distribuyeron en 7.085 para listas independientes, 3.978 para procesos y prácticas organizativas y 17.778 para partidos y movimientos políticos.
Algunos de los resultados más destacados fueron en los municipios según los datos publicados en la página de la Registraduría:
- Aguadas:
- Partido Político Mira: 309
- Partido Político Gente En Movimiento: 180
- Partido Político Dignidad & Compromiso: 99
- Anserma
- Juventud Progresista Anserma: 169
- Partido Alianza Verde: 168
- Partido Conservador Colombiano: 161
- Aranzazu:
- Partido Conservador Colombiano: 219
- Partido Político Gente En Movimiento: 167
- Vanguardia-Aranzazu Joven: 76
- Belalcázar:
- Partido Político Gente En Movimiento: 134
- Partido Centro Democrático: 114
- Partido Conservador Colombiano: 58
- Chinchiná:
- Partido Nuevo Liberalismo: 557
- Partido Liberal Colombiano: 281
- Partido Político Mira: 186
- Jóvenes Lideres Por Chinchiná: 182
- Partido Político Gente En Movimiento: 142
- Filadelfia
- Partido Alianza Verde: 87
- Partido Político Gente En Movimiento: 70
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 55
- La Dorada:
- La Fuerza de las Ideas: 774
- Partido Liberal Colombiano: 493
- La Revolución del Sentido Común: 411
- Fundación Acción Sin Fronteras: 336
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 226
- La Merced:
- Juntos Somos Cambio: 149
- Misión Verde: 19
- Manizales:
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 1.287
- Partido Liberal Colombiano: 917
- Partido Político Mira: 844
- Partido Político Gente En Movimiento: 741
- Partido Nuevo Liberalismo: 677
- Partido Alianza Verde: 637
- Partido Conservador Colombiano: 602
- Sumando Por Manizales: 527
- Manzanares:
- Partido Conservador Colombiano: 149
- Partido Político Gente En Movimiento: 139
- Partido Centro Democrático: 99
- Marmato:
- Partido Político Dignidad & Compromiso: 83
- Partido Político Gente En Movimiento: 46
- Construyendo Sueños: 37
- Marquetalia:
- Juventud Activa: 194
- Generación del Sol: 161
- Juventud Rural: 131
- Partido Nuevo Liberalismo: 87
- Jóvenes Independientes: 52
- Marulanda:
- Partido Nuevo Liberalismo: 47
- Trabajamos Por La Gente: 20
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 13
- Neira
- Partido Político Gente En Movimiento: 234
- Partido Centro Democrático: 185
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 77
- Norcasia:
- Partido Liberal Colombiano: 106
- Jóvenes De Ambiente Nodo Caldas: 90
- Partido Político Gente En Movimiento: 60
- Pácora:
- Partido Político Gente En Movimiento: 136
- Voces Del Futuro: 55
- Junta de Acción Comunal Sector La Bomba: 43
- Palestina:
- Partido Nuevo Liberalismo: 115
- Jóvenes Por Palestina: 47
- Partido Alianza Verde: 44
- Pensilvania:
- Partido Conservador Colombiano: 180
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 163
- Partido Político Gente en Movimiento: 126
- Riosucio:
- Partido Político Gente En Movimiento: 540
- Semillas de Liderazgo Juvenil_ 368
- Juventud la Montaña: 204
- Fuego de Libertad: 157
- Partido Liberal Colombiano: 156
- Risaralda:
- Partido Político Gente En Movimiento: 116
- Agrupación Juvenil Independiente: 98
- Partido Centro Democrático: 48
- Salamina:
- Partido Alianza Verde: 199
- Partido Liberal Colombiano: 107
- Partido Nuevo Liberalismo: 75
- Samaná:
- Partido Conservador Colombiano: 139
- Agrupación Juvenil Independiente Samaná: 135
- Partido Político Gente En Movimiento: 114
- Altavoz Juvenil: 110
- Asociación de Jóvenes Rurales Victimas Del Conflicto Armado: 102
- San José:
- Partido Político Gente En Movimiento: 104
- Partido Conservador Colombiano: 79
- Juventud Con Voz: 5
- Supía:
- Agrupación Juvenil Independiente Por Supía: 221
- Partido Político Gente En Movimiento: 145
- Partido Centro Democrático: 72
- Partido Conservador Colombiano: 65
- Partido Liberal Colombiano: 29
- Victoria:
- Villamaría
- Partido Conservador Colombiano: 268
- Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U: 226
- Jóvenes X Villamaría: 200
- Partido Liberal Colombiano: 190
- Campamentos Juveniles T: 157
- Viterbo:
- Partido Conservador Colombiano: 223
- Partido Político Gente En Movimiento: 58
- Corporación Jóvenes Líderes De Viterbo: 5