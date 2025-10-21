“El señor magistrado se equivoca”: Colpensiones sobre ponencia de Ibáñez a reforma pensional

Cómo respuesta a la ponencia presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en el cual plantea que la reforma pensional es inexequible, Colpensiones afirma que el magistrado se equivoca.

Argumentan que la Cámara de Representantes si subsanó el supuesto vicio de procedimiento cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley 5 de 1992, tal como lo indicó también la Procuraduría General de la Nación.

“Esto, refleja la decisión mayoritaria del Congreso, que representa el anhelo legítimo del pueblo colombiano, especialmente de los más vulnerables del país”, indica la entidad.

Por el contrario, insisten en que el proyecto representa el mayor avance social en Colombia en los últimos años por lo que esperamos que los magistrados de la Corte Constitucional restantes apoyen esta reforma.

“Colpensiones está preparada para asumir los retos que implica la implementación de esta reforma. Cada día es una entidad más moderna tecnológicamente, más competitiva, más eficiente, con presencia en las regiones y con un talento humano comprometido para atender los desafíos actuales y futuros”, concluyen.