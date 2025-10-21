El Sena se refirió a la denuncia de un presunto caso acoso laboral en Puerto Boyacá

El Sena emitió un comunicado en el que se refiere a las denuncias de presunto acoso laboral en la seccional de Puerto Boyacá.

Puerto Boyacá

Hace algunas semanas Carlos Alberto Rueda Rivas, contratista del SENA en el municipio de Puerto Boyacá, hizo una delicada denuncia al señalar que presuntamente estaría siendo víctima de acoso laboral por parte de algunos directivos de la institución.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dio a conocer su posición ante estas denuncias a través de un comunicado de prensa en el que expresan lo siguiente:

El Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios de Puerto Boyacá – Regional Boyacá, se permite informar a la ciudadanía en general que se rechazan las afirmaciones difundidas a través de los medios de comunicación y en el video del señor Carlos Alberto Rueda Rivas, el día 7 y 8 de octubre de 2025, mediante el cual se ha generado desinformación frente a la comunidad educativa y a la opinión pública en general.

A la fecha, no existe decisión judicial, ni proceso en curso que vincule a mi persona, en calidad de subdirectora del Centro de Formación, ni a la instructora Eliana Marcela Tunarrosa, con presuntos actos de corrupción, acoso laboral, abuso de poder, amenazas, coacción, persecución u hostigamiento.

De igual manera, es importante precisar y aclarar el alcance del fallo de tutela de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Manizales, el cual, de manera textual, ordenó: “Remitir de inmediato la queja obrante en los folios 35 y 36 del expediente a la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, siendo esta la única actuación procedente, ya que el trámite posterior corresponde al debido proceso y excede el alcance de la tutela”.

Esta disposición fue cumplida oportunamente por este Centro de Formación el 20 de agosto de 2025, incluso antes de los fallos de primera y segunda instancia. Por tanto, es necesario aclarar que la sentencia no amparó los derechos constitucionales al trabajo digno, la estabilidad laboral, la igualdad, la dignidad humana ni la integridad personal, como erróneamente se ha difundido.

Las manifestaciones contenidas en el video carecen de sustento fáctico y probatorio y fueron divulgadas públicamente, generando un impacto negativo en el buen nombre, reputación e integridad personal y profesional de quienes laboramos en esta entidad, además de afectar el clima institucional y la confianza ciudadana en la gestión pública.

No obstante, el Centro de Formación reconoce y respeta plenamente la libertad de prensa, el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información, principios esenciales en una sociedad democrática. Sin embargo, se hace un llamado a que el ejercicio comunicativo se sustente en la veracidad, la verificación de fuentes y la responsabilidad informativa, a fin de evitar la difusión de contenidos inexactos o tergiversados que puedan generar desinformación o afectar injustamente la imagen institucional.

En ese sentido, y en aras de restablecer el equilibrio informativo, solicitamos de manera respetuosa la emisión de una rectificación pública, efectuada en un término máximo de 12 horas, en las mismas condiciones de difusión del video inicial, esto es, con igual número de publicaciones, nivel de alcance y mediante una nueva transmisión en vivo con el señor Carlos Rueda Rivas, dirigida a la misma comunidad que participó en el espacio del 7 de octubre de 2025, en la cual se precise lo siguiente:

1. Que no existe prueba ni decisión judicial alguna que respalde las afirmaciones divulgadas

en el video.

2. Que el fallo de tutela en segunda instancia únicamente ordenó el envío de una queja al área de Control Interno Disciplinario del SENA, trámite que ya había sido cumplido con anterioridad.

3. Que son infundadas las afirmaciones sobre presuntos acosos laborales, persecución, amenazas, actos de racismo o corrupción atribuidos a las funcionarias mencionadas.

Esta solicitud se formula en estricto respeto al ejercicio periodístico y con el propósito de restablecer el buen nombre, la honra y la dignidad humana de las personas aludidas, así como de preservar la confianza pública, la transparencia y el compromiso institucional que caracterizan al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Luego de la denuncia hecha por Carlos Alberto Rueda Rivas, Caracol Radio buscó comunicarse con algún directivo del SENA, pero señalaron que se iban a referir a través de un comunicado.