“El Rafael Núñez cumplió su ciclo”: Diputado Zaith Adechine

En su mensaje, grabado desde las instalaciones del aeropuerto, Adechine recordó que el Rafael Núñez fue inaugurado cuando Cartagena contaba con apenas 120 mil habitantes, mientras hoy la ciudad supera el millón de residentes y moviliza más de siete millones de pasajeros al año.

“Cada ampliación ha generado conflictos sociales, ambientales y urbanísticos. Es momento de pensar más allá de los límites de Crespo”, señaló.

El diputado advirtió que la propuesta de ampliación actual, que contempla la compra de más de 60 viviendas y la instalación de surtidores de combustible dentro del barrio, ha encontrado una fuerte resistencia comunitaria. “Esto no se trata de oponerse al desarrollo, sino de planear con visión y sostenibilidad”, afirmó.

Durante su intervención, Adechine destacó la alternativa de construir un nuevo aeropuerto en Bayunca, con una inversión estimada de más de 6 billones de pesos, una pista de 3.100 metros y capacidad para 17 millones de pasajeros. El proyecto generaría más de 20 mil empleos directos e indirectos y permitiría descongestionar la zona urbana, reducir el ruido aéreo y potenciar el crecimiento metropolitano del norte de Bolívar.

“El futuro aéreo de Cartagena no puede seguir atrapado entre el conflicto y la falta de planeación. Rafael Núñez cumplió su ciclo. Es hora de pensar en grande, con visión regional y sostenibilidad”, concluyó Adechine.