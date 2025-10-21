El Movimiento Juvenil Bolívar Grande se convierte en la fuerza juvenil más grande del departamento

El joven de 18 años Esteban Gabriel Álvarez Lacayo, lideró en compañía de varios jóvenes la lista independiente por la Localidad 1, conquistando una de las mayores votaciónes en la ciudad de Cartagena. Bolívar Grande, logró el voto de cientos de jóvenes cartageneros quienes este 19 de octubre depositaron su voto de confianza para que los represente como nuevo consejero de juventudes.

Esteban Álvarez, Estudiante de Derecho 4. ° Semestre Líder con voz, visión y compromiso.

Representante de la Facultad de Derecho ante el Comité de Unidad Académica de la Universidad Libre. Un joven que no solo estudia las leyes, sino que también las defiende, las discute y las transforma desde las aulas y la acción estudiantil.

Con carácter, convicción y una visión clara: levantar la voz por muchos Jóvenes quienes muchas veces no son escuchados.

Esteban Álvarez trabajó durante varios meses para llegar al consejo de juventud y ser el vocero de miles de jóvenes de la localidad 1 de Cartagena.