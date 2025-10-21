Edgar Solórzano: El bajista que convirtió la pasión en una misión artística y comunitaria

Bajista, productor y educador, Solórzano no solo ha dejado huella en cada banda que ha integrado, sino que se ha convertido en un puente entre culturas, sonidos y generaciones.

Para Edgar, hay momentos que definen una vida. El primero fue salir de gira con la exitosa agrupación venezolana Mermelada Bunch, tocando en escenarios completamente llenos. “No se veía hasta dónde llegaba la gente”, recuerda, con una mezcla de asombro y gratitud.

Su segundo gran hito llegó cuando fue invitado a formar parte de Nauta, una banda conformada por tres exintegrantes de Voz Veis, ganadores de tres Latin Grammy. “Compartir escenario con músicos de ese nivel fue un reconocimiento a mi trabajo y un nuevo desafío artístico.”

Un tercero —y simbólico— logro fue el respaldo de marcas icónicas como Spector Basses, Phil Jones Bass, LK Straps y Barefoot Buttons, que lo eligieron como artista representante. “Ver a una marca construir un bajo según mis especificaciones fue un sueño hecho realidad” afirma.

En 2018, Edgar tomó una decisión valiente: detener su carrera temporalmente para asistir a la universidad en Florida. Cuatro años después, se graduó en Music Performance, agregando formación académica a su ya robusta experiencia profesional. Pero su mayor orgullo, dice sin dudar, es poder mantener a su familia gracias a su talento. “Tener la oportunidad de grabar discos, ser llamado por artistas de géneros diversos, participar en shows y videos... eso es lo que más valoro.”

Solórzano se especializa en música en vivo y producción, pero sus verdaderas fortalezas, según él mismo, van más allá de lo artístico: “Me destaco por la disciplina, la constancia y la capacidad de trabajar bajo presión. Aprendo rápido y colaboro bien con equipos diversos.”

Como bajista, entiende el valor de la sincronía con el baterista y la importancia del ritmo en cualquier banda. Su estilo está fuertemente influenciado por el funk, y le encanta incorporar técnicas como el slap, adaptándose siempre al género en cuestión, sea R&B, rock, música latina o country. “Es clave saber qué puedes y no puedes hacer, para aportar sin desentonar.”

Su talento ha sido premiado más de una vez. En 2014 recibió el Mara Internacional por su trayectoria, y también el premio La Estrella de Venezuela como músico revelación. Al año siguiente, volvió a alzarse con el Mara como Mejor Músico.

Ha colaborado con figuras como Manuel Diquez (exguitarrista de Franco de Vita) y Mark Loren, productor estadounidense que ha trabajado con artistas como Gavin DeGraw y Barry Manilow. Durante la pandemia, fundó con Diquez la banda Miami Mambo System, con la que lanzó un disco en 2022.

Ahora, su mirada está puesta en el presente y el futuro de la música en los Estados Unidos. “Mi aporte será el resultado de mi experiencia internacional como bajista y mi compromiso con la excelencia artística”, afirma. Edgar quiere seguir fusionando influencias latinas con géneros internacionales, y usar su experiencia para fortalecer la diversidad cultural del país. Pero su visión va más allá del escenario: planea educar y formar a nuevas generaciones de músicos a través de contenido digital, clases y mentorías. “Quiero compartir lo que sé. La música me lo ha dado todo, y ahora me toca a mí devolver ese regalo.”