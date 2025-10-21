Dos pescadores desaparecieron cerca de Cartagena

Denuncian la desaparición de dos pescadores artesanales oriundos de la isla de Tierra Bomba cuando realizaban su faena de pesca cerca de Cartagena.

La comunidad pide mayor presencia de la Armada Nacional y que las unidades de guardacostas intensifiquen los operativos para dar con el paradero de los dos hombres.

Las familias y la comunidad están desesperados por saber del paradero de Jainer José Jiménez Moncaris y Gustavo Enrique González. Ampliar

