Desarticulada banda ‘Los Falsetes’, dedicada al tráfico de estupefacientes en el barrio El Pozón

En lo corrido del año se han capturado más de 2.348 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 583 kilos de alucinógenos.

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 13 presuntos expendedores de drogas en el sur de la ciudad.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron más de 10 allanamientos a viviendas en el barrio El Pozón, las cuales funcionaban como puntos fijos de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana, bazuco y cocaína.

Las investigaciones permitieron establecer que, estos puntos de expendio, ubicados en inmediaciones de entornos escolares, mensualmente distribuían más de 40 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 300 millones de pesos.

Los capturados, ocho mujeres y cinco hombres, con edades entre los 23 y 58 años, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares ubicados en el barrio El Pozón.

Es de anotar, que los detenidos conocidos como: ‘el Blacho’, Líder de la banda, ‘el Ivan’, ‘Ingrid’ y ‘el Ronaldo’; presentan cinco (5) anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes (2014, 2024, 2025), hurto (2029) y daño en bien ajeno (2018).

Los demás miembros de esta estructura fueron identificados como: ‘Lae’, ‘Anastasia’, ‘Leidy’, ‘Daniela’, ‘Nataly’, ‘Mayo’, ‘Eva’, ‘Mailer’ y ‘el Flaco’, quienes cumplían el rol de expendedores.

Es de resaltar, que, además de los puntos fijos (viviendas), contaban con expendios móviles y escondían los alucinógenos en árboles y escombros del sector.

Durante los allanamientos, fueron incautadas más de 100 dosis de marihuana e insumos para el procesamiento, las cuales serían distribuidas en varios sectores de esta localidad.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 2.348 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 583 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.