Cartagena recibió a la ANE para hablar de democratización del espectro y conectividad regional

El evento, realizado en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), permitió un espacio de diálogo directo con la ciudadanía sobre los retos y oportunidades que ofrece el espectro radioeléctrico para cerrar brechas digitales y fomentar la innovación tecnológica en el departamento de Bolívar.

La jornada abordó temas clave para el futuro de la conectividad en la región, entre ellos el despliegue de infraestructura de red en zonas rurales, la conectividad y tecnología para ciudades inteligentes, la conectividad para regiones apartadas y el monitoreo, vigilancia y uso legal del espectro.

Nicolás Silva, subdirector de Gestión y Planeación del Espectro de la ANE, afirmó que “la democratización del espectro es una condición indispensable para lograr una conectividad con equidad en todo el país”. El funcionario, quien instaló la jornada, aseguró que ANE en Regiones “busca acercar la gestión del espectro a los territorios, promover el diálogo con la academia y los actores locales, y visibilizar cómo este recurso invisible es clave para la conectividad, la innovación y el desarrollo económico y social del país”.

Silva agregó que el propósito de la ANE es fortalecer su presencia en las regiones y escuchar de primera mano las realidades locales para construir soluciones que permitan llevar conectividad robusta, segura y eficiente a todos los colombianos. “El espectro es un recurso invisible, pero sus efectos son profundamente visibles: en la calidad de nuestras comunicaciones, en el acceso a la educación y la salud digital, y en la transformación de nuestras ciudades y comunidades”, subrayó.

En materia de vigilancia del espectro, Luis Carlos Galvis, coordinador del Grupo de Control Técnico de la ANE, y Esmeralda Bernal, subdirectora de Vigilancia y Control de la entidad, mostraron como la ANE y el MinTIC han realizado verificaciones técnicas en 32 municipios del departamento, asegurando la calidad y continuidad en la prestación de los servicios de televisión y radiodifusión. Así mismo, indicaron que la entidad opera una estación de monitoreo en Cartagena que permite detectar interferencias, usos no autorizados y verificar el cumplimiento técnico de los operadores, garantizando un uso eficiente y protegido del espectro. La cobertura incluye las frecuencias de TDT que benefician a más de 1,4 millones de personas en la región.

En el marco del encuentro regional, Nohora Mercado, secretaria TIC del Departamento de Bolívar, hizo mención a la iniciativa “Bolívar mejor conectado: apuesta por el despliegue de infraestructura de red en zonas rurales”, destacando los avances del territorio en materia de transformación digital. “Hoy Bolívar es un referente nacional en transformación digital, no por tener más tecnología, sino por el compromiso institucional de fortalecer capacidades, procesos y cultura digital en el territorio”, afirmó.

La secretaria TIC resaltó con especial énfasis el proyecto Mompox Inteligente, que cuenta hoy con 14 zonas wifi públicas y que ha permitido conectar a 175.240 personas únicas así como las 20 Juntas de Internet en siete municipios del departamento: Turbana, María la Baja, Arroyohondo, Zambrano, San Fernando, Margarita y Mompox.

Por su parte, César Viloria, decano de la Escuela de Transformación Digital de la UTB, destacó que una ciudad inteligente no es solo aquella que posee más sensores o pantallas, sino una ciudad que usa la tecnología como herramienta para resolver sus problemas más urgentes y mejorar la vida de las personas. “Conectividad sin inclusión es solo cobertura. Una ciudad verdaderamente conectada es aquella donde nadie queda fuera de la conversación”, afirmó.

En el evento se desarrolló también el panel “Del acceso a la apropiación: Perspectivas de las TIC en el Departamento de Bolívar”, moderado por Carolina Gómez, directora de proyectos de la UTB, con la participación de Orlando Bello, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Bolívar, y Gloria Bautista, directora de Talento Tech de la UTB, se compartieron experiencias y visiones sobre los desafíos de la conectividad y la apropiación tecnológica en el territorio.

La estrategia ANE en Regiones continúa consolidándose como un espacio pedagógico y técnico para acercar la gestión del espectro radioeléctrico a todos los territorios. Tras la jornada en Cartagena, la ANE continuará su recorrido el 13 de noviembre en Bucaramanga, con el fin de seguir acompañando a comunidades, autoridades locales y emprendedores en el diseño de proyectos que amplíen la conectividad y fortalezcan el ecosistema digital del país.