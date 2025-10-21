Cárcel para hombre que estaría extorsionando a un comerciante en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, judicializó ante un juez de control de garantías a Joseph Fernando Leal Piedrahita, alias El Pomelo, señalado de extorsionar a un ciudadano en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

La decisión judicial se relaciona con hechos registrados el pasado 2 de octubre cuando un comerciante en el barrio Nariño de la referida población, recibió mensajes en su celular en los que a nombre de una organización ilegal le exigían el pago de dos millones de pesos a cambio de no asesinarlo a él o a su familia.

Las amenazas continuaron hasta el pasado 7 de octubre. La víctima le manifestó al extorsionista que no contaba con los recursos para cumplir las exigencias. A pesar de esto, una acción conjunta entre el Gaula de la Policía Nacional permitió materializar la captura de Leal Piedrahita cuando habría acudido a cita para supuestamente recibir el dinero de la extorsión.

Por petición de la Fiscalía el juez del caso impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al procesado.