Capitán pidió permiso por su madre enferma y terminó acusado de liderar red de secuestros

Colombia

Lo que comenzó como una solicitud humanitaria dentro de la Policía Nacional terminó convirtiéndose en un caso que hoy tiene en conmoción a las autoridades de Norte de Santander.

De acuerdo con los informes oficiales, el capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez, quien se desempeñaba como subcomandante de la Estación de Policía Ospina Pérez de Cúcuta, pidió un permiso por calamidad familiar.

En su solicitud aseguró que su madre estaba gravemente enferma y que debía ausentarse de sus labores para atender la situación.

Durante los días en que el oficial debía estar al cuidado de su madre, se desarrolló un operativo en zona rural del municipio de Ábrego, a 159 kilómetros de Cúcuta. La misión era rescatar a un reconocido comerciante que llevaba nueve días retenido en una finca del sector.

El operativo concluyó con la liberación de la víctima y varias capturas, pero también con una revelación que dejó perplejos a los investigadores. En el lugar fue encontrado un patrullero activo de la Policía, quien custodiaba al secuestrado.

La sorpresa mayor llegó cuando el propio comerciante, tras ser rescatado, identificó al capitán Carmona como el cabecilla de la organización criminal que planeó y ejecutó su secuestro.

Aunque el oficial de la Policía no fue capturado en flagrancia, su nombre apareció en varias oportunidades en los testimonios y en los registros del operativo.

Los investigadores establecieron que, mientras el capitán figuraba en los reportes institucionales como ausente por motivos familiares, habría estado dirigiendo las acciones del grupo delincuencial.

El caso, ahora está en manos de la justicia penal y disciplinaria, y el capitán Carmona, quien debía responder por el orden en Cúcuta, es hoy señalado de haber usado su investidura para liderar un secuestro extorsivo, en el que participaron incluso miembros activos de la misma Policía.