Cae alias ‘Pitbull’ y ‘el Erick’, por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego

En desarrollo de planes contra el homicidio y el tráfico local de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo revólver y una importante cantidad de estupefacientes, en el suroccidente de la ciudad.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector 17 de mayo, sobre la trocha de Henequén, permitió capturar a dos sujetos conocidos como ‘el Pitbull’ y ‘el Erick, de 35 y 40 años, respectivamente, quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo revólver con el cañón modificado y cinco cartuchos para el mismo sin percutir calibre 9 milímetros. Asimismo, les fueron incautadas 300 dosis de marihuana, dos grameras e insumos para su dosificación y comercialización.

Cabe resaltar, la captura de alias ‘el Pitbull’, quien fue detenido el pasado 12 de octubre de 2025, en el mismo sector con una pistola 9 milímetros con cuatro cartuchos sin percutir. Al indiciado le registran dos anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Asimismo, se le sindica de ser uno de los perpetradores, al parecer, de varios hechos criminales en ese sector.

Alias ‘el Erick’, también presenta un proceso judicial como indiciado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos de afectación a la vida.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, han sido capturadas 696 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 598 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad a seguir cooperando bajo absoluta reserva con información veraz y oportuna que permita impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 - 3213946246; E mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.