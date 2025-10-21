Cae alias ‘Don Ramón’, con más de 30 anotaciones judiciales por varios delitos en Cartagena

Dentro de los planes contra el hurto y el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, desplegaron un importante operativo en el norte de la ciudad que permitió en las últimas horas la captura de un actor delincuencial recurrente, señalado de varios delitos.

Uniformados del grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en la avenida Venezuela, del Centro Histórico, lograron la captura de alias ‘Don Ramón’, de 44 años, quien fue sorprendido comercializando 23 dosis de marihuana y 10 cigarrillos del mismo estupefaciente en este sector turístico de la ciudad.

Al detenido le registran 30 anotaciones judiciales como indiciado por los siguientes delitos:

- Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (Art. 376 C.P.):

Le registran 12 anotaciones por este delito durante 13 años (desde el año 2012 hasta 2025), siendo el más reciente, el 17 de octubre de 2025.

- Hurto (Art. 239 y 240 C.P., en sus diferentes modalidades)

Le registran 13 anotaciones por este delito durante 16 años (desde el año 2008 hasta 2024), siendo el más reciente el 13 de noviembre de 2024.

- Porte ilegal de armas de fuego o municiones (Art. 365 C.P.)

Le registran 3 anotaciones por este delito (desde el año 2016 hasta 2017).

- Fuga de Presos (Art. 448 C.P.)

Le registran 2 anotaciones por este delito (entre los años 2020 y 2022).

Al detenido, también se le sindica de varios hurtos cometidos a turistas en la modalidad de factor oportunidad, aprovechando el descuido de las pertenencias de los visitantes en las playas.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación, por el delito de tráfico de estupefacientes, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 5.284 personas por diferentes delitos, entre ellos 2.348 por tráfico de estupefacientes y 696 porte ilegal de armas de fuego.