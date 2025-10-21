Autoridades investigan los homicidios de dos hombres en el Tolima

Tolima

El lunes 20 de octubre se registraron dos homicidios con armas de fuego en el departamento del Tolima. Uno ocurrió en el municipio del Guamo y el otro en Casabianca.

Hacia las 8:00 de la noche en la vereda Pueblo Nuevo del municipio del Guamo, al interior de un vehículo, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 29 años todavía pendiente por identificar, quien presentaba aparentes heridas de arma de fuego y cortopunzante.

“El hecho es materia de investigación por parte de un equipo especial de policía judicial. Se invita a la comunidad a aportar información que conlleve a dar con la ubicación y captura de los responsables del suceso”, manifestó el mayor, Carlos Castillo Peña, comandante Distrito de Policía Espinal Encargado.

De otro lado, las autoridades también informaron sobre el homicidio ocurrido en la vereda San Gerónimo en Casabianca, donde hallaron el cadáver de un hombre de 30 años, quien presentaba heridas de arma de fuego.