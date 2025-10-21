Aumenta mortandad de peces en la laguna en Samaná, Caldas: se estiman entre 15.000 y 16.000 tilapias

Manizales

En la laguna de San Diego, en Samaná (Caldas), se encuentran profesionales de Corpocaldas, ICA y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) los que desarrollan estudios para conocer la causa de la mortandad de peces, exactamente, de tilapias.

Le puede interesar: Capturan a policía por abandonar su servicio en Manizales, además, es señalado de otros delitos

La Corporación Autónoma Regional de Caldas adelantó el primer estudio de la calidad del agua, el cual resultó negativo para causar la muerte de dicha especie. Igualmente, el ICA ha hecho estudios sobre la patología de los pescados para determinar si se trata de alguna bacteria, pero su resultado también fue negativo.

Le puede interesar: Dos hospitales en Caldas cierran servicios a Nueva EPS por deuda que ascienden a $ 13.000 millones

Adriana Martínez Gómez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corpocaldas, explica que monitorean el área para conocer si hay más especies afectadas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Hemos acompañado a la comunidad y se ha conformado un equipo interinstitucional para identificar las posibles causas. Nuestra entidad tomó muestras de la calidad del agua, porque a veces se asocia a la mortandad de peces por vertimientos contaminantes, pero el líquido está en los parámetros normales. A finales de septiembre e inicios de octubre, la mortandad era bastante, por lo que aún persiste. Por esta razón, un grupo multidisciplinario ha realizado ha monitoreado la laguna por si hay otras especies perjudicadas”.

Cabe recordar que, oficialmente, el hallazgo de las tilapias muertas sucedió el pasado 19 de septiembre y a principios de octubre, según la comunidad en medio de las jornadas de recolección, aumentó la mortalidad de peces pasando a cifras estimativas entre 15.000 y 16.000. Además, el Distrito Regional de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables Laguna de San Diego sigue cerrado para prevenir problemas de salud pública.