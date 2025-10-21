Asesinaron a padre e hijo en medio de un aparente robo en el municipio de Prado, Tolima

Tolima

Este martes 21 de octubre la consternación se apoderó del municipio de Prado, Tolima, luego de que delincuentes asesinaran a un padre y su hijo en medio de un aparente robo cometido en el sector conocido como Isla del Sol.

Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26 años, quienes fueron hallados dentro de una cabaña con signos de tortura y graves heridas causadas con arma cortopunzante.

“Fueron trasladados de inmediato al centro asistencial del municipio, donde fallecieron momentos después debido a la gravedad de las heridas. De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad permitieron la captura en flagrancia de un hombre y la recuperación de una lancha”, informó el teniente coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía en el Tolima.

¿Cómo avanza la investigación?

“Las primeras hipótesis apuntan a que este caso estaría relacionado con un posible hurto. Los motivos y circunstancias son materia de investigación por parte de un equipo especializado que adelanta las diligencias correspondientes”, agregó Poveda.

El lamentable hecho causó indignación y tristeza en Prado, ya que ambos hombres pertenecían a una reconocida familia de comerciantes del municipio. La rápida reacción de la comunidad fue clave para lograr la captura de uno de los presuntos delincuentes.