Armada intensifica la búsqueda de dos pescadores desaparecidos en Cartagena

La alerta fue recibida en la mañana del 20 de octubre a través de la comunidad, indicando que los pescadores se desplazaban al parecer sin elementos de seguridad, de comunicaciones, ni sistemas luminosos de navegación. Desde el momento en el que el reporte fue recibido, unidades de la Estación de Guardacostas de Cartagena iniciaron la verificación de área en coordinación con autoridades locales y organizaciones de pescadores de la zona.

Como parte de la operación, se han realizado patrones de búsqueda en el área de Punta Canoa y sectores adyacentes, así como comunicaciones de seguridad a las embarcaciones que transitan por la jurisdicción, con el fin de obtener cualquier información que contribuya a su ubicación. Igualmente, se han sostenido acercamientos con familiares y comunidades de la zona para ampliar detalles que permitan orientar los esfuerzos de búsqueda.

La Armada de Colombia continuará de manera exhaustiva con la operación de búsqueda, empleando todos los medios disponibles y articulando esfuerzos interinstitucionales para salvaguardar la vida humana en el mar, reafirmando su compromiso con la seguridad marítima y el bienestar de las comunidades costeras del Caribe colombiano.