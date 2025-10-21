“Anda seguro, tu familia te espera”: un mensaje de la Policía en las vías del departamento de Bolíva

“Anda seguro, tu familia te espera”: un mensaje de la Policía en las vías del departamento de Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, se reunió con los diferentes actores viales que transitan a diario por el kilómetro 133, ruta 2515, del puesto de prevención vial de Calamar.

Entre peatones, ciclistas y motociclistas, se escuchó el mensaje central de la jornada: “Anda seguro, tu familia te espera”. A lo largo del encuentro, alrededor de 100 ciudadanos recibieron recomendaciones sobre comportamientos seguros en la vía.

A los peatones se les recordó la importancia de cruzar en las esquinas, respetar los semáforos, no distraerse con el celular y usar prendas claras en las horas de la noche. A los conductores se les insistió en reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir bajo efectos del alcohol y mantener el uso del casco y el cinturón de seguridad.

La actividad cerró con un mensaje dirigido a todos los asistentes: detrás de cada norma de tránsito cumplida está la posibilidad de regresar con vida al hogar.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez manifestó: “La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continuará desarrollando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes”, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por la convivencia y la seguridad en la región”.