A la cárcel un hombre señalado de asesinar a un ciudadano en Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar aportó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez con funciones de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Stevenson José Durán Agresott,alias El Mocho, presunto responsable de participar en un asesinato ocurrido en el barrio Colombiatón de Cartagena.

Los hechos investigados se registraron el pasado 28 de mayo cuando el ahora procesado en compañía de otras personas habría herido en múltiples oportunidades a un hombrede 24 años. El crimen ocurrió luego de que la víctima, presumiblemente, cruzara una de las llamadas fronteras invisibles trazadas por grupos delincuenciales.

Durán Agresott fue capturado por la Policía Nacional el pasado 14 de octubre en el sector de Colombiatón, en cumplimiento de una orden judicial.

El procesado no aceptó su responsabilidad en cuanto al delito de homicidio agravado que le fue imputado. En desarrollo de esta investigación ya fue judicializado Yoider de Jesús Romero Arévalo.