240 familias están desplazadas y confinadas en Puerres-Nariño

Puerres-Nariño

Más de 240 familias del Corregimiento de Monopamba, en el Municipio de Puerres, recibieron atención humanitaria integral por parte de la Gobernación de Nariño en las Veredas El Verde, La Playa, Desmontes Altos, Desmontes Bajos y Monopamba, donde las comunidades viven situaciones de desplazamiento y confinamiento debido a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Durante la intervención, las familias recibieron kits alimentarios, elementos de aseo, frazadas, colchonetas y bienestarina, brindando alivio y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

La crisis humanitaria se registra debido a enfrentamientos armados entre el ELN y las autodefensas Unidas de Nariño en una disputa territorial por un corredor estratégico para las actividades ilícitas de estas organizaciones al margen de la ley.

“Nos sentimos muy agradecidos, necesitamos apoyo en seguridad para regresar a nuestras fincas y seguir creyendo en la paz”, manifestó Hilda Hermencia Corán Delgado, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Verde en donde se hizo entrega de la asistencia.

Por su parte, la alcaldesa de Puerres, Graciela Lucero Hernández, hizo un llamado a respetar a la población civil. Anhelamos la paz para que nuestros hijos tengan un buen presente y un mejor futuro”.

La jornada de asistencia contó con la participación de la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Puerres, entidades que acompañaron la misión de protección de los derechos humanos y construcción de paz desde los territorios.