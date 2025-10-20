Santa Rosa de Lima se roba las miradas en la Colombia Travel Expo 2025

Cartagena

Por primera vez en su historia, Santa Rosa de Lima hizo parte de la Feria de Turismo Colombia Travel Expo 2025, uno de los escenarios más importantes del país para la promoción de destinos y experiencias turísticas. Y lo hizo con la fuerza de su identidad, el brillo de su cultura y el sabor de su gente, dejando claro que este municipio bolivarense busca consolidarse como la nueva vitrina cultural del norte de Bolívar.

El stand de Santa Rosa se convirtió en punto de encuentro para visitantes, empresarios y promotores del turismo que quedaron sorprendidos con la riqueza natural, artesanal y gastronómica del territorio. En medio de un montaje colorido y auténtico, el municipio presentó una variada oferta de productos derivados del mango, elaborados por manos campesinas: mermeladas, bombones, vinos, bocadillos, gomitas y cocadas, todo testimonio del ingenio y el aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

También brilló la presencia de la comunidad indígena Caizechi, que exhibió sus artesanías en caña flecha, zuincho y totumo, junto a las creaciones de la Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Rosa, quienes cautivaron al público con mochilas tejidas, productos en trapillo y piezas decorativas únicas. Cada muestra fue una ventana al alma laboriosa de un pueblo que vive del arte, la tierra y la tradición.

“Santa Rosa está lista para mostrarse ante Colombia como la vitrina cultural del norte de Bolívar. Nuestra riqueza no está solo en la belleza de nuestros paisajes, sino en la creatividad de nuestra gente, en la fuerza de nuestras comunidades y en la tradición que nos distingue. Queremos que el país nos conozca, que el turismo se convierta en una oportunidad real de desarrollo para nuestros artesanos, productores y jóvenes emprendedores”, expresó el alcalde Harvis Bello, visiblemente emocionado durante el evento.

El mandatario también agradeció a la organización de la feria, liderada por Sandra Restrepo, por abrir espacios que permiten visibilizar a los municipios emergentes en el mapa turístico de Colombia. Destacó además el acompañamiento de la Gobernación de Bolívar y de los promotores regionales que apuestan por el turismo sostenible como motor de transformación social.

La participación de Santa Rosa fue celebrada dentro del pabellón de Bolívar, que una vez más demostró por qué el departamento es una potencia cultural, ambiental y gastronómica. “Este es un paso firme hacia el futuro”, enfatizó Bello. “Queremos que los visitantes lleguen a Santa Rosa, recorran nuestros miradores, degusten nuestros productos, conozcan nuestras comunidades y se lleven en el corazón la esencia de nuestra tierra”.

Con esta participación histórica, Santa Rosa abre sus puertas al turismo sostenible y cultural, y se proyecta como un destino que combina naturaleza, historia, arte y sabor. La Colombia Travel Expo 2025 marcó el inicio de una nueva etapa: la de un municipio que levanta su voz, se posiciona en el mapa del turismo nacional y se prepara para brillar como la vitrina cultural del norte de Bolívar.