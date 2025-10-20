Regulación emocional: herramientas para gestionar tus emociones sin reprimirlas
Aprender a no luchar con lo que estamos sintiendo y lo que está sucediendo en nuestro mundo emocional como reacción a lo que sucede en el mundo afuera, es lo que se denomina regulación emocional. Y para desarrollar esta habilidad que nos va a permitir gestionar de una manera efectiva nuestras emociones para poder reaccionar de manera equilibrada sin reprimir nada de lo que sentimos, la psicóloga Paulina Ferro, nos comparte valiosas herramientas.
Regulación emocional: herramientas para gestionar tus emociones sin reprimirlas
24:43
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images