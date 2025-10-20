Policía fortalece la lucha contra la corrupción con la Línea Anticorrupción 157 en Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, a través de la Seccional de Investigación Criminal, da a conocer la “Línea Anticorrupción 157”, un canal de denuncia seguro y eficiente para que los ciudadanos informen sobre hechos relacionados con la corrupción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de su marco legal que protege al denunciante, se garantiza que la información sea canalizada directamente a los diferentes despachos fiscales con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación, en un apoyo interinstitucional en la lucha contra este flagelo.

La Policía Nacional en Bolívar presenta un balance detallado de los resultados obtenidos a través de la Línea 157 durante la gestión de 2025:

* 100 casos radicados en la Fiscalía General de la Nación.

* 7 mesas de trabajo con la dirección especializada contra la corrupción.

* 10 denuncias han sido consideradas de especial interés, debido a las altas cuantías de responsabilidad.

Tipologías de los delitos más denunciados a nivel país:

* Abuso de funcionarios públicos

* Enriquecimiento ilícito

* Prevaricato por acción

* Celebración indebida de contratos

* Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto

* Cohecho propio

* Peculado por apropiación

* Cohecho impropio

* Interés indebido en la celebración de contratos

* Contratos sin cumplimiento de requisitos legales

La Línea Anticorrupción 157 fue objeto de 4 visitas estratégicas donde se reconoce como un canal inmediato en el que la ciudadanía se puede sentir más seguro al momento de denunciar hechos asociados a la corrupción.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía Nacional en Bolívar, declaró: “La Línea Anticorrupción 157 es una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia y la confianza en nuestras instituciones. Invitamos a todos los ciudadanos a utilizar este canal para denunciar cualquier acto de corrupción y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y honesta”.