Piden a la Corte anular sentencia que prohíbe la pelea de gallos en Colombia

Galleros de todo el país, respaldados por el representante Edward Triana, exigen que se regule su actividad en lugar de prohibirla.

La Federación Colombiana de Criadores de Gallos de Pelea (Fedegallos) solicitó a la Corte Constitucional que se declare la nulidad de la Sentencia C-374 de 2025 que prohibió la de las peleas de gallos en el país.

La organización sostiene que las peleas de gallos son una tradición cultural y que su prohibición afectaría a miles de familias que dependen económicamente de esta actividad.

Dice la argumentación de nulidad que, la Corte excedió la revisión de constitucionalidad a la ley 2385 de 2024, al no solo evaluar la restricción de las corridas de toros y extenderla a las peleas de gallos.

“Siguiendo esta línea jurisprudencial que surgió principalmente con la Sentencia C – 666 de 2010, el Congreso de la República toma la decisión que abolir a través de la Ley 2385 de 2024, algunas de las actividades culturales con animales, sin embargo, también fue muy sabio en excluir algunas de ellas, considerando que cada una cuenta con sus propias particularidades, e incluso algunas, como las peleas de gallos se mantienen en el 100 % de las regiones del país, lo que indudablemente durante el debate legislativo algunos congresistas resaltaron”, dice la solicitud.

Con esta solicitud, vuelve sobre la mesa esa discusión sobre el alcance de la ratificación de la Ley que, además de prohibir las corridas de toros, también incluyen el rejoneo novilladas, becerradas y las afamadas peleas de gallos.