Nobsa epicentro de la final de la Copa Tres Pistas de Patinaje

En diálogo con Caracol Radio, Danilo Pineda, presidente de la Liga de Patinaje de Boyacá, destacó que esta segunda versión superó todas las expectativas, no solo por la calidad deportiva, sino también por el impacto económico y social que dejó en la región de Nobsa. «La Copa reunió delegaciones de Meta, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Santander y Boyacá. Cada versión va creciendo, y este año el desarrollo logístico y la respuesta del público fueron excelentes», afirmó el presidente de la Liga.

Las dos primeras paradas de la copa se realizaron en Guamal, Meta, y Yopal, Casanare, mientras que la final en Nobsa fue catalogada como la mejor de todas por su agilidad en el juzgamiento y la coordinación logística. «En un solo día los jueces lograron realizar dos pruebas con 600 deportistas en menos de ocho horas. Eso habla del nivel de organización que alcanzamos», explicó Pineda.

Sobre la elección de Nobsa como sede, el presidente de la liga mencionó que la pista del municipio cuenta con excelentes condiciones técnicas, además del respaldo institucional, a diferencia de otros escenarios donde los costos y la falta de apoyo limitan el desarrollo de eventos de gran formato.

En el balance general, el departamento del Meta fue el más destacado al liderar el medallero, mientras que Boyacá se impuso en la mayoría de las pruebas de fondo. Aunque la liga boyacense no contó con apoyo departamental, el respaldo del municipio y la gestión de la comunidad permitieron sacar adelante la competencia.