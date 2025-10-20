Más de 270 kilos de materiales aprovechables fueron recuperados durante preludios de Independencia

Durante los tres preludios de las Fiestas de Independencia, la Secretaría General, a través de su equipo de Servicios Públicos, acompañó las actividades con un plan de limpieza y reciclaje que permitió la recuperación de cerca 270 kilos de materiales aprovechables, como parte de las labores para garantizar a la ciudadanía espacios limpios y ordenados durante las celebraciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Previo a cada desfile, con apoyo de los operadores de aseo, Veolia y Pacaribe, se realizaron jornadas de limpieza en las rutas festivas y durante los conciertos. El equipo de Servicios Públicos acompañó el proceso de recolección selectiva de materiales aprovechables, en articulación con agremiaciones de recicladores de la ciudad, de modo que los residuos generados por los asistentes fueron separados y reincorporados a la cadena de aprovechamiento, evitando su disposición en los rellenos sanitarios.

En Canapote, escenario del primer preludio, la agremiación Recicla por Cartagena recuperó 73 kilos de material plástico y 7,2 kilos de chatarra, para un total de 80,2 kilos de elementos aprovechables.

El segundo preludio, en Las Palmeras, contó con el apoyo de la ECA Corproecos, que logró recolectar 30 kilos de aluminio, 40 kilos de plásticos, 5 de tetrapack, 6 de chatarra y 7 en diferentes tipos de bolsas plásticas, alcanzando un total de 88 kilos.

Durante el tercer y último preludio, en Blas de Lezo, la misma organización recuperó 45 kilos de plásticos, 35 de aluminio, 8 de tetrapack, 12 entre bolsas plásticas y 7 de chatarra, sumando 107 kilos.

El proceso dio lugar a la recuperación de materiales con valor económico y mostró que las celebraciones también pueden incluir acciones de manejo responsable de los residuos. El reciclaje en los preludios redujo el impacto ambiental y promovió la participación de las comunidades en prácticas sostenibles, además de generar ingresos para las organizaciones dedicadas al aprovechamiento de materiales.

La Secretaría General, a través de su equipo de Servicios Públicos, continuará con estas labores durante las festividades de la agenda novembrina, con el fin de reducir los desechos que llegan al relleno sanitario y fortalecer la cultura ciudadana en torno al cuidado de los espacios comunes.