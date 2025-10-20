Laboratorio de Cultura Ciudadana en Playa 5 promueve el cuidado del entorno costero

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en convenio con la Universidad de Cartagena, llevó a cabo el Laboratorio de Cultura Ciudadana – Línea Ambiental, en el marco de la implementación del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad.

Este espacio de formación, experimentación y participación ciudadana tiene como objetivo fortalecer la conciencia ambiental y promover comportamientos sostenibles, responsables y solidarios frente al cuidado del entorno natural y el uso adecuado del espacio público.

El Laboratorio se desarrolló los días 18 y 19 de octubre en jornadas de mañana y tarde, en Playa 5, un punto estratégico del litoral donde se busca fomentar el uso responsable del espacio público costero y la corresponsabilidad ciudadana en su cuidado y protección.

“El cuidado, la organización y la limpieza de las playas de Cartagena son una prioridad para nuestro alcalde, Dumek Turbay Paz. Todas las entidades involucradas estamos alineadas con esta directriz”, afirmó Robinson Casarrubia, en representación del equipo organizador.

Durante la actividad se llevaron a cabo acciones pedagógicas, ejercicios de reflexión comunitaria e intervenciones simbólicas, dirigidas a residentes, visitantes y actores institucionales. Estas acciones invitaron a reconocer el valor de los recursos naturales y a fortalecer el sentido de pertenencia y respeto por lo público.

Con iniciativas como esta, la Alcaldía reafirma su compromiso con la formación ciudadana, la sostenibilidad ambiental y la construcción de una cultura basada en la corresponsabilidad, el civismo y la conservación del entorno.