Juan Sebastián Doria Herrera es elegido el consejero de juventud más joven de Cartagena

Cartagena

El joven de 15 años Juan Sebastián Doria Herrera, lideró la lista independiente que conquistó la mayor votación en la ciudad de Cartagena.

Bolívar Grande, logró el voto de cientos de jóvenes cartageneros quienes este 19 de octubre salieron a darle su voto de confianza para que los represente como nuevo consejero de juventudes.

Juan Sebastián, centró su propuesta en la educación como motor transformador de la sociedad.

Este joven apasionado por la oratoria y la política internacional trabajó durante varios meses para llegar al consejo de juventud y ser el vocero de miles de jóvenes de la localidad 2 de Cartagena.