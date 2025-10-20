Gensa paga más de $14 mil millones a pequeños carboneros tras paro minero

Según un comunicado la empresa Generadora y Comercializadora de Energía (Gensa) informó que efectuó el pago de $14.163 millones a los pequeños productores de carbón que suministran materia prima a la Central Termoeléctrica de Paipa. El desembolso, superior a los $11 mil millones inicialmente pactados, fue posible gracias a una capitalización realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el paro minero ocurrido en agosto pasado.

De acuerdo con la compañía, la medida busca avanzar en la normalización de relaciones con los proveedores y garantizar la continuidad operativa de Termopaipa. Además, Gensa reiteró su compromiso con el desarrollo energético del país y agradeció el acompañamiento de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda durante el proceso, que permitió aliviar los efectos económicos derivados de la suspensión temporal de actividades.