Federación de las Víctimas pide a la JEP investigar el paradero de 13,5 billones de pesos

La Federación de las Víctimas, a través de su representante legal, Sebastián Velásquez, pidió a la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, investigar dónde estarían 13,5 billones de pesos que le pertenecen a las víctimas de las extintas Farc.

La información, de acuerdo con Velásquez, se obtuvo de los computadores de los exjefes de esta guerrilla en Colombia, quienes al parecer se quedaron con el dinero.

Los 13,5 billones de pesos serían producto del narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y otros delitos cometidos por el grupo armado.

Actualmente, la JEP cuenta la Unidad de Investigación y Acusación especializada que permite dar celeridad a casos de 11 macroprocesos que condensan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, durante el conflicto armado.