Expectativas por el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud

Nueva EPS reafirma su compromiso con la continuidad de servicios y recursos tras el nombramiento del Dr. Bernardo Camacho como nuevo Agente Interventor

La ciudadanía y organizaciones de salud expresan su profunda preocupación por el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud, luego de haber ejercido como exinterventor de la Nueva EPS, lo que plantea un claro conflicto de intereses que podría afectar la transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones en el sistema de salud.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Motivos de preocupación:

- Posible falta de objetividad en la toma de decisiones que involucran a la Nueva EPS, donde ejerció como interventor, lo que podría comprometer la supervisión y sanción de posibles irregularidades.

- Riesgo de “puerta giratoria” y percepción de recompensa por su gestión anterior, lo que podría minar la confianza pública en las instituciones de salud.

- Posible afectación a la transparencia y confianza pública en las instituciones de salud, lo que podría tener consecuencias negativas para la salud de los colombianos.

Llamado a la acción:

- Solicitamos al Gobierno garantizar la transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones en el sistema de salud, asegurando que los funcionarios públicos actúen con integridad y sin conflictos de intereses.

- Pedimos a los organismos de control que investiguen y evalúen posibles conflictos de intereses en el nombramiento de Bernardo Camacho y tomen las medidas necesarias para garantizar la legalidad y la transparencia del proceso.

Compromiso ciudadano:

- La ciudadanía y las organizaciones de salud estamos comprometidas con la defensa de la salud como un derecho fundamental y con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

- Exigimos que los funcionarios públicos actúen con integridad y sin conflictos de intereses, priorizando la salud y el bienestar de los colombianos.