“Es Tiempo”, el grupo que más votos obtuvo en elecciones de consejos de juventud en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un grupo de procesos y prácticas organizadas denominado “Es Tiempo” obtuvo el mayor número de votos en las elecciones de los integrantes de consejos municipales de juventud en Santander. De acuerdo con el preconteo, “Es Tiempo” logró 5.968 votos lo que le da para que alcancen dos curules en Barrancabermeja y una en Bucaramanga.

William Molina, representante legal de la organización dijo a Caracol Radio que en los comicios de este domingo 19 de octubre superaron en votación a los candidatos de los partidos y movimientos tradicionales como el Conservador que terminó sacando 5.741 votos.

“Hay que esperar el resultado de los escrutinios”, advirtió el líder juvenil quien hace unos meses tuvo una discusión con el presidente de la República, Gustavo Petro en un acto público en el teatro Colón de Bogotá.

“Nunca habíamos visto un grupo de jóvenes tan organizados y tan comprometidos en hacer política de una manera transparente. Nos recorrimos 75 de los 87 municipios de Santander”, aseguró Molina.

De acuerdo con el representante de “Es Tiempo”, los candidatos del movimiento querían llevar un mensaje diferente. “No del cambio porque esa palabra está muy trillada, una transformación en nuestros territorios desde saber reconocer cuáles son nuestras cualidades y debilidades”, aseguró.

Con relación a quiénes son dijo que pertenecen a una fundación que ha trabajado durante 2 años.

En Santander votaron 56.250 personas de un potencial de 519.285 jóvenes habilitados para sufragar.