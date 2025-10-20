Balance de elecciones en Bolívar: más de 67 mil jóvenes ejercieron su derecho

Desde el Puesto de Mando Unificado las autoridades reportaron un balance positivo y tranquilo al término de la jornada electoral de los consejos municipales y locales de juventud.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las autoridades del departamento destacaron como un hecho histórico, la participación de 67.361 mil votantes en esta fiesta electoral que convocó a jóvenes de 14 a 28 años de edad .

“Felicitamos a los miles de jóvenes que participaron de esta gran fiesta, durante varios meses las autoridades trabajamos para brindarles todas las garantías y este positivo balance es el reflejo de ese trabajo” señaló, Javier Doria, secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar.

En el departamento de Bolívar se habilitaron 254 puestos de votación y 929 mesas en los 46 municipios, donde no se reportaron alteraciones del orden público.

Datos de la jornada electoral

Los partidos y movimientos políticos obtuvieron el 62,98% de los votos. Las listas independientes tuvieron 22, 31% de los votos y los procesos y prácticas 14,69 % de los votos.

Magangué, María La Baja, Arjona, El Carmen de Bolívar y Turbaco fueron los municipios donde hubo mayor número de votantes.