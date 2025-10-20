En ArmoníaEn Armonía

“Así me siento” de Juan José Tejada: Un libro y podcast para conversar sobre nuestras emociones

Así me siento es el libro de Juan José Tejada; un comunicador social, publicista y creador del podcast que lleva el mismo nombre y que llega a más de 79 países, en el que nos invita a abrir la conversación sobre la forma en la que hablamos y nos relacionamos con las emociones. 

