Un hombre de Medellín quedó con graves quemaduras por una descarga eléctrica en La Guajira

Medellín

Camilo Villa, un paisa residente en el corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla en La Guajira, desde hace un año salió a trotar el viernes 17 de octubre como lo hace recurrentemente, pero sufrió un grave accidente con un cable de alta tensión que estaba en el piso.

“El cable lo electrocutó, lo lanzó a 5 metros, le quemó gran parte de su cuerpo y en ese momento está en temas muy serios de salud debido a este accidente”. Según el relato de Andrea Villa, hermana del hombre herido.

Agrega que el cable de la empresa Air-e ya había sido reportado a la compañía por vecinos de la zona, pero que no se había solucionado. Porque lo que denuncia es una supuesta negligencia de la compañía por no atender los reportes.

“Personal de la policía, viendo los hechos, no hicieron absolutamente nada para socorrerlo. Él estuvo aparentemente 20 minutos en el suelo. Fueron ciudadanos, fue una persona que logró desprenderle los cables mientras estaban en llamas y mientras estaban electrocutando a mi hermano para poder, pues, para salvarle la vida. Gracias a esa persona mi hermano está vivo”.

Agrega que si su hermano no hubiera tocado el cable, algún niño lo hubiera hecho por el riesgo que representaba para la comunidad e indica que, según testigos de la zona, no es el primer caso similar.

“Hay niños, muchos niños en la zona. Hay un centro al frente de este cable, un centro infantil. Si no hubiera sido mi hermano, pudo haber sido un niño de esos. Entonces, bueno, es muy preocupante la situación”.

Contó que su hermano fue trasladado a Medellín de una clínica de la ciudad de Rioacha y será internado en el hospital San Vicente en el pabellón de quemados, donde esperan que se recupere de las quemaduras ocasionadas por la descarga eléctrica.

“Solicitamos que se responsabilicen absolutamente de todos los gastos que están incurriendo mi hermano y su pareja por este lamentable hecho y que se responsabilicen y empiecen a prestar un buen servicio porque la comunidad de Palomino y La Guajira está expuesta en este momento por estos hechos”.

Respuesta de la empresa de energía Air-e

La empresa se refirió al accidente de Camilo Villa en Palomino mediante un comunicado en sus redes sociales. En el escrito aseguran que la comunidad no había reportado el estado del cable, según el análisis interno realizado ante la queja. Y agregó que una vez enterados de la emergencia, activaron el protocolo de atención y dispusieron personal especializado para apoyar las labores en el sitio.

“La compañía, además, colabora con las autoridades competentes en el proceso de investigación para esclarecer los hechos. De igual forma, a través del área de Gestión Comunitaria y Desarrollo Territorial, brinda acompañamiento a los familiares del ciudadano afectado”.