Jornada electoral en Cartagena: ordenadas y sin contratiempos

La jornada electoral para la elección de los Consejos de Juventud transcurre en completa normalidad en Cartagena. Desde las 8:00 de la mañana, la Alcaldía Mayor, a través de sus diferentes secretarías y dependencias responsables, realizaron un monitoreo permanente del desarrollo de la jornada, garantizando el orden y la participación ciudadana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En Cartagena, la Registraduría Nacional habilitó 119 puestos de votación y 437 mesas, donde hasta las 4:00 de la tarde podrán ejercer su derecho al voto 132.491 mujeres y 130.333 hombres.

“Todo transcurre con total normalidad, contamos con presencia de la Fuerza Pública en toda la ciudad, lo que ha permitido que los comicios se desarrollen en calma y con buena participación juvenil”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y convivencia ciudadana.

Recuerde las medidas de orden público

De acuerdo con el Decreto 2146 del 17 de octubre de 2025, se adoptaron medidas de orden público para garantizar la tranquilidad durante el proceso electoral:

Ley seca: inició a la 1:00 a.m. de hoy domingo 19 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. de mañana lunes 20 de octubre.

Restricción de circulación de vehículos de carga: se prohíbe el tránsito de vehículos que transporten escombros, cilindros de gas, líquidos inflamables, desechos o trasteos entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. del domingo 19 de octubre.

Control de ruidos y eventos: durante el mismo periodo de la Ley Seca, se restringen los espectáculos públicos, caravanas o actividades que utilicen amplificación sonora o generen alteraciones a la convivencia.

Las autoridades distritales, de tránsito y de Policía mantendrán operativos de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de estas medidas y preservar la seguridad durante toda la jornada electoral.