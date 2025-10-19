En Cartagena marcharon pidiendo justicia por niña fallecida con bala perdida

El caso de Grettel Sofía Maestre conmovió a decenas de personas en Cartagena, quienes cuestionaron, cómo un acto irresponsable de alguien armado, terminó acabando con los sueños de una pequeña que solo tenía 9 años.

Es por ello que decenas de vecinos de barrios como La Sierrita y Villa Fanny, al sur de la capital bolivarense, realizaron una caminata exigiendo justicia frente a un hecho, que demuestra la compleja situación que vive el distrito en materia de seguridad.

Globos blancos, camisetas y pancartas, hicieron parte de la manifestación que recorrió varias calles del populoso sector, y que generó novedades en una ruta alimentadora de TransCaribe.

Sobre la investigación, se sabe que de un enfrentamiento entre pandillas posiblemente salió el proyectil que mató a la menor, sin embargo, el suceso no deja personas capturadas.