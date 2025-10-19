Cuarta Maratón de Giros y Servicios llegó a Bazurto con SuperGiros

La Maratón de Giros y Servicios de SuperGiros Bolívar, en su cuarta versión, llegó al tradicional Bazurto, acercando una vez más su portafolio de productos y servicios a los habitantes de Cartagena.

En esta oportunidad, la jornada estuvo dirigida especialmente a los comerciantes y visitantes de la plaza de mercado.

Vanessa Reyes, directora de Giros y Servicios de SuperGiros Bolívar, destacó que “el objetivo de esta Maratón es llevar toda la oferta y el portafolio que tiene SuperGiros a los asistentes, bajo esa premisa de estar allí, siempre cerca”.

El evento contó con el apoyo de importantes aliados que hicieron posible una jornada llena de oportunidades, beneficios y cercanía con la comunidad, entre ellos se destacan la Secretaría General, Prosperidad Social, Policía Nacional, Colpensiones, Veolia, Aguas de Cartagena, Surtigas, Afinia, Transcaribe, Comfamiliar, BetPlay, Claro, Tigo, Banco de Occidente, Brilla, Financiera Sucrédito, Megatiendas, Yanbal, CDA Cartagena de Indias, Mi Res, Inter Rapidísimo, Yo Amo Bazurto y la Cámara de Comercio de Cartagena.

Dairis Argel, una de las asistentes al evento, expresó que “es genial que SuperGiros y sus aliados se acerquen a la comunidad con actividades como esta. A veces no tenemos la posibilidad de ir hasta sus puntos y que ellos lleguen a nosotros nos da más opciones”.

Finalmente, Reyes reafirmó el compromiso de la empresa con los bolivarenses.

“Sigan confiando en SuperGiros, porque somos esa red transaccional presente en cada esquina para facilitarle la vida a nuestros clientes e innovando con propuestas como SacaYa y PagaYa. diseñadas para atender sus necesidades”, señaló, destacando los nuevos servicios que ofrece la comercializadora.

Con esta iniciativa, SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso de estar cerca de la comunidad, promoviendo el acceso a servicios, beneficios y soluciones que contribuyen al desarrollo local y fortalecen la relación entre las empresas aliadas y los ciudadanos.

