Procuraduría investiga presuntas irregularidades de recursos destinados a “Energuaviare”

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el gerente de la Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare, Energuaviare, Cristian Andrey Pinto Lozano, por presuntas irregularidades en la destinación de los recursos recibidos por esta empresa y sobre los cuales existe participación de entidades territoriales.

En las presuntas irregularidades, estaría en juego una contratación por más de $340 millones

Según la Procuraduría, al parecer, se habría priorizado en una de las posibles irregularidades una contratación artística por $345 millones como apoyo al 30 Festival Internacional Yurupary de Oro del 2024 como “Política de Responsabilidad Social Empresarial”, y no se habrían adoptado medidas de modificaciones presupuestales para cumplir con las obligaciones ya adquiridas o derivadas de su objeto comercial.

El ente de control habría advertido presuntos incumplimientos en el pago de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de actividades propias de la entidad.

Lo anterior presuntamente generó el reconocimiento y pago de intereses moratorios, afectación a las utilidades de la operación y a los usuarios de la empresa de servicios públicos por aumentos en el valor del kilovatio.