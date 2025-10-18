En María La Baja- Bolívar, todo listo para proceso electoral este domingo

Luego de una reunión de seguimiento electoral, para la elección del consejo de juventud, este domingo 19 de octubre, el mandatario de María La Baja, Ramiro González Mancilla, aseguró que el proceso está totalmente garantizado.

El pronunciamiento lo hizo después de una reunión de seguimiento electoral, en su despacho con funcionarios de la Registraduría Nacional, Personería municipal, Policía Nacional, SIJIN, Armada Nacional, aspirantes al consejo municipal de juventudes o representantes de partidos o movimientos políticos inscritos para el debate.

Los aspirantes preguntaron y se aclararon dudas en temas concernientes a logística como, transporte, sitios de votaciones, consultas de quienes y dónde pueden ejercer el derecho al voto, testigos y jurados de en las mesas.

Es importante advertir que por población se deberían elegir trece consejales de juventudes, pero como se inscribió una por la población víctima del conflicto armado o curul especial, se aumenta a catorce, que es número par, esto da motivo para que por ley, se tenga que elegir otro, eleve a quince para efecto de quórum o toma de decisiones de los caboldantes.

En el municipio de María La Baja, se inscribieron 91 aspirantes de 19 listas de jóvenes independientes, partidos y movimientos políticos, procesos y prácticas organizativas.

LEY SECA

El alcalde del municipio, Ramiro González Mancilla, decretó la lay seca, por motivo de la lección del consejo de juventud, este domingo.

De esta manera se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos y privados del territorio de María la baja.

La medida va desde la 11:59 del día sábado 18 de octubre de 2025 hasta las 11:59 del día lunes 20 de octubre de 2025.