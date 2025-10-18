En Manizales más de 300 policías garantizarán la seguridad en las elecciones del domingo

Manizales

En el marco de los próximos comicios electorales que se desarrollarán en el territorio nacional, la Policía Metropolitana de Manizales ha dispuesto un robusto dispositivo de seguridad con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en la capital caldense y el municipio de Villamaría, velando por la tranquilidad, la convivencia y el ejercicio libre y seguro del derecho al voto.

Bajo los lineamientos del Plan Democracia 2025 y la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes”, se ha dispuesto el fortalecimiento de las capacidades operativas y preventivas en los diferentes municipios y corregimientos que conforman la jurisdicción de la metropolitana.

El dispositivo contempla:

• Presencia policial en todos los puestos de votación, tanto urbanos como rurales.

• Acompañamiento a las autoridades electorales y misiones de observación.

• Vigilancia permanente en los centros de escrutinio y zonas de alta afluencia ciudadana.

• Monitoreo preventivo en redes sociales y control de posibles alteraciones del orden público.

El señor coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, manifestó: “nuestra misión es garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto con plena libertad y confianza; la Policía Nacional estará presente en cada punto de la ciudad para acompañar y proteger esta jornada democrática”.

Asimismo, la institución hace un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica y respetuosa, evitando la desinformación, la intolerancia y cualquier conducta que afecte el orden público. Ante cualquier situación sospechosa o irregularidad, se invita a reportarla de inmediato a través de la línea de emergencia 123 o al Puesto de Mando Unificado (PMU) habilitado para la jornada.