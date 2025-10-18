En Ibagué implementan ley seca y restricción de parrillero para elecciones de Consejo de Juventud

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles del decreto 1000-0630 por medio del cual la Alcaldía de Ibagué estableció medidas transitorias y preventivas de orden público, seguridad y tránsito para las elecciones del Consejo Municipal de la Juventud.

Entre las medidas adoptadas se encuentra:

Implementación de la ‘ley seca’ que irá desde las 3:00 a.m. del domingo 19 de octubre y hasta las 6:00 p.m. del mismo día.

Prohibición de parrillero mayor de edad entre las 9:00 p.m. del sábado 18 de octubre y las 9:00 p.m. del domingo 19 de octubre.

Restricción del transporte de cilindros de gas, trasteos y juegos pirotécnicos desde las 9:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta el domingo 19 de octubre a las 9:00 p.m.

“Ya todo está dispuesto para la fiesta democrática de nuestras juventudes. Los puestos y puntos de control están activados dentro del dispositivo policial. De igual forma, habrá ‘ley seca’, como lo ordena la normativa nacional para los eventos electorales”, afirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

Se espera que los jóvenes participen activamente en esta jornada electoral, que representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

“Estas medidas no buscan incomodar, sino proteger la integridad de los votantes y garantizar que la jornada se desarrolle en completa tranquilidad”, sostuvo el secretario al enfatizar sobre la importancia que los ciudadanos acaten estas disposiciones.