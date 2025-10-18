En Cartagena inició segunda versión del programa: “Lactar es amar”

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y en articulación con la Oficina de Gestión Social, dio inicio a la segunda versión del programa: Lactar es amar, una estrategia de formación y acompañamiento dirigida a 200 madres gestantes y lactantes de la zona urbana, corregimental e insular del Distrito, con el objetivo de fomentar la lactancia materna, la crianza amorosa y fortalecer el vínculo afectivo entre madres e hijos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El programa dio su apertura en Pontezuela, donde se brindan formaciones sobre la importancia del vínculo afectivo, la nutrición temprana y la salud emocional en los primeros años de vida, a las madres gestantes y lactantes beneficiadas.

“Con Lactar es amar buscamos brindar herramientas a las madres gestantes y lactantes para fortalecer la crianza desde el afecto y el conocimiento. llegando directamente a las comunidades con acompañamiento y bienestar en esta etapa tan vital para las madres”, señaló Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Lactar es Amar se desarrolla en el marco de la línea estratégica de Seguridad Humana del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, reafirmando el compromiso de la administración distrital con la protección integral de la primera infancia y la maternidad.

“Hoy me sentí muy bien en la sesión, aprendí mucho, estoy muy contenta. Este tipo de espacios son importante para aprender, cuidarnos a nosotras y a nuestros bebés. Gracias a la Alcaldía por este hermoso programa”, señala Ana Carmona, madre beneficiaria.

Al finalizar el programa, las beneficiarias recibirán un kit para el recién nacido con elementos esenciales para su cuidado, entre ellos: corral, pañalera, ajuar de recién nacido (pijama, gorrito, manoplas, camisa y cobija), pañitos húmedos, set de baño (champú, jabón líquido, crema corporal y colonia), protectores de lactancia, toallas higiénicas maternas y caja organizadora.