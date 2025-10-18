Adulto mayor condenado por acceso carnal a una niña fue detenido en Achí, Bolívar

Cuando unidades de vigilancia de la estación de Policía de Achí se encontraban realizando operativos de revisión a personas, lograron capturar a un hombre de 64 años que, sobre el pesaba una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Se trata de Juan Ignacio Mármol Arias, un adulto mayor a quien le registran varias anotaciones judiciales por el mismo delito y quien se encontraba caminando por el barrio Centro de dicha municipalidad, cuando fue detenido por los uniformados que se encontraban realizando un operativo de rutina en este sector.

Al solicitarle su documentación y al verificar su identidad, el sistema arrojó una orden de captura vigente, por lo que los uniformados procedieron de manera inmediata a darle captura y trasladarlo a la estación de policía de para iniciar su proceso legal.

Este presunto agresor sexual, ya había cumplido condena por este delito en el año 2011, y tras salir de la cárcel en el año 2018, se le reactivó otra orden de captura en el año 2020 por hechos ocurridos en el 2008. En ese momento no se tenía conocimiento de su paradero, hasta que en Achí cayó en un puesto de control.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

El alto oficial añadió: “en lo corrido del año, se han capturado 37 presuntos agresores sexuales y se han presentado 209 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y continuará trabajando de manera articulada con la comunidad y las autoridades competentes, para garantizar entornos seguros para nuestros menores.